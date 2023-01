Auto brandt uit in Havelte, niemand gewond

Herinne­rings­cen­tra herkennen beeld van beperkte kennis Holocaust: ‘Je moet meer uitleggen’

Herinneringscentra kamp Westerbork, kamp Amersfoort en kamp Vught herkennen zich in het beeld dat de kennis over de Holocaust in de samenleving beperkt is, waarover de Amerikaanse organisatie Claims Conference woensdag een onderzoek publiceerde. Wel zijn er vragen over hoe representatief de enquête is en pleiten de kampen voor vervolgonderzoek.

25 januari