Stichting wil Gieterse molen in ere herstellen: ‘We zijn al vier jaar bezig en mogen nog niet eens naar binnen’

Stichting de Gieterse Koornmeule is in 2019 opgericht om de molenstomp weer in oude glorie te herstellen. Er is geld beschikbaar gesteld door de provincie vanuit de Leefbaar Giethoorndeal en ook gemeente Steenwijkerland staat achter de plannen. Toch heeft de stichting vier jaar later nog steeds geen molen om te renoveren. ,,Ambtelijke molens malen erg traag”, zegt voorzitter van de stichting, Henk Scheffers.