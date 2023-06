Bewolkt weer in Westerveld vandaag

Ziekenhui­zen Sneek en Heerenveen gaan sluiten, nieuw hospitaal in Joure

In Friesland gaan waarschijnlijk over zo’n zeven jaar twee ziekenhuizen dicht en komt er een nieuw ziekenhuis bij. Antonius in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen sluiten, het nieuwe hospitaal verrijst in Joure. Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Nij Smellinghe in Drachten blijven open.