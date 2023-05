Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in Westerveld

Biblio­theek Steenwijk sluit tijdelijk de deuren vanwege flinke verbouwing

Bibliotheek Steenwijk is van woensdag 10 mei tot en met donderdag 1 juni gesloten. De bieb aan de Meppelerweg 47a gaat flink verbouwen. Vanaf vrijdag 2 juni kan iedereen er weer terecht om boeken uit te zoeken, reserveringen op te halen of om er te werken of studeren.