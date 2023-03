Flink minder WW-uitkeringen in Westerveld

Cornelia (52) uit Steenwijk hitst haar ‘gevaarlij­ke’ hond op tegen groepje jongeren: ‘Pak ze’

,,Pak ze, pak ze’’, roept Cornelia J. (52) uit Steenwijk tegen haar hond Storm. Ze gooit een bal in de richting van een groepje jongeren die op een voetbaldoel zijn gevlucht. De Mechelse herder raast die kant op. Als de politie even later arriveert, escaleert het. Storm wordt in beslag genomen, Cornelia moet zich snikkend verantwoorden tegenover de rechter.