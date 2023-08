Gemeente Westerveld moet in tweede halfjaar 39 statushouders huisvesten

MET VIDEO & FOTOREPORTAGE Dwars­gracht houdt de gondel­vaart nog altijd in stand, maar enige hulp is wel nodig

Waar de gondelvaart in Kalenberg al een poos is verdwenen, houdt het kleinere Dwarsgracht het evenement met versierde en verlichte boten nog altijd in stand. Al is er hulp vanuit omliggende plaatsen voor nodig. Dit jaar kwam die van een stel jongens uit Wanneperveen en een groep uit Vollenhove.