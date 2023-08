Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Westerveld vandaag

Hotel Giethoorn gaat Oekraïners opvangen, tot wanneer is nog onduide­lijk: ‘Zolang het nodig is’

Steenwijkerland vangt nu 300 mensen op die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. Maar er is in Nederland op dit moment een tekort aan opvangplekken en daarom komt er in Giethoorn een nieuwe opvanglocatie voor nog eens 75 mensen.