Vrouw mishandeld door vier mannen tijdens Feestvier­daag­se in Norg

Een 18-jarige vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Norg mishandeld door vier mannen. De mishandeling vond plaats tijdens de jaarlijkse Feestvierdaagse in Norg tussen 02.15 en 03.15 uur, nabij de apotheek aan het Oosteind.