KNVB Beker Met ervarings­des­kun­di­ge Mark Bruintjes erbij bekert d’Olde Veste door: ‘Dat is voor iedereen een droom’

Voor d’Olde Veste is het seizoen alweer begonnen, op positieve wijze. Met topaanwinst Mark Bruintjes in de gelederen versloeg het AGB in de KNVB Beker en heeft het zicht op het hoofdtoernooi om ‘de dennenappel’.