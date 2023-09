Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Westerveld vandaag

Bebloede hand en overal blauwe plekken: verdachten hebben ‘geen idee’ wie man in Steenwijk heeft mishandeld

De één heeft helemaal geen beeld van een vechtpartij in een appartementencomplex in Steenwijk. De ander heeft geen idee hoe de tijdelijke bewoner zo onder het bloed kwam en overal op zijn lichaam plekken en kwetsuren had opgelopen. Tegen beiden eist de officier van justitie nu een jarenlange celstraf voor poging tot doodslag.