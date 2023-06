Lekker weer in Westerveld vandaag

Overijssel en Drenthe akkoord met uitbrei­ding elektrici­teits­net door TenneT

De provincies Overijssel en Drenthe steunen plannen om het elektriciteitsnet uit te breiden via ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Gedeputeerde Staten van beide provincies hebben ingestemd met de plannen van netbeheer TenneT, die tot en met 2 augustus voor iedereen ter inzage liggen. Het is volgens Overijssel de bedoeling dat de netversterking, noodzakelijk omdat het net nu al overbelast is, omstreeks 2030 klaar is.