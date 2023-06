Lekker weer in Westerveld vandaag

de afloop Voor Molukse gemeen­schap is boek over treinka­ping nooit gesloten: ‘Hier is iets gebeurd wat niet klopt’

Ondanks verloren rechtszaken door nabestaanden van de Molukse treinkapers, is de zoektocht naar de waarheid over vermeende ‘executies’ nog niet gesloten. Dat bleek zondag in Assen bij de presentatie van het boek De afloop over het drama bij De Punt in 1977.