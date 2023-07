Nog twee aangiftes om doodschieten wolf in Wapse

Update Man (40) overleden na steekinci­dent in Gees, verdachte aangehou­den

De 40-jarige man die zondagavond zwaargewond raakte bij een steekincident in het Drentse Gees is aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie maandag. De politie kreeg rond 23.35 uur een melding over het steekincident. Een mobiel medisch team was snel aanwezig en reanimeerde de man.