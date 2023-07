Stralend zonnig weer in Westerveld vandaag

Woede na aanval wolf op mens: ‘Wat als het een kind was geweest?’

,,Dit is te triest voor woorden. Hoever laten we het komen. Dit moet stoppen. Nederland is te klein voor de wolf.’’ In het Drentse dorp Wapse is geschokt gereageerd op de aanval van hoogstwaarschijnlijk een wolf op een hobbyboer, vanmorgen rond zeven uur. Hij raakte ernstig gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.