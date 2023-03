Twee jaar jeugddetentie voor bestuurder (20) die met drank op dodelijk ongeval bij Havelte veroorzaakte

OM eist achttien maanden cel en rijverbod voor 20-jarige bestuurder na dodelijk ongeval in Havelte

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van achttien maanden plus een rijontzegging van drie jaar geëist tegen de 20-jarige man uit Dwingeloo die in april vorig jaar betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Havelte.