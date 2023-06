Vandaag helder weer in Westerveld

Brug in Blokzijl wil niet meer omhoog: ‘Al jaren als een oude man die uit zijn stoel probeert op te staan’

De brug in Blokzijl wil niet meer omhoog. Boten hoger dan 1 meter 70 kunnen daarom niet meer door Blokzijl varen. Er liggen boten in de haven te wachten op reparatie van de brug. Mark Lucas, eigenaar van restaurant Sluiszicht, is blij dat het nu aan de hand is ,,We missen klanten, maar het is gelukkig doordeweeks en buiten het hoogseizoen.’’