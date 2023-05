Vanmiddag en vanavond helder weer in Westerveld

Theaters beleven ongekend seizoen, al blijven de zorgen: ‘Kaartver­koop stijgt, maar de kosten ook’

In de herfst van vorig jaar was het somberheid troef bij de schouwburgen. De loop zat er na corona nog niet in en de torenhoge energieprijzen zorgden voor nieuwe donkere wolken. Nu het seizoen bijna ten einde loopt, is de stemming omgeslagen, al zijn niet alle zorgen weg.