Zoveel elektrische voertuigen zijn er in Westerveld

Jugendstil­vil­la 1909 is nu B&B, maar was jaren domein van wijkverple­ging: terug in het verleden als wijkver­pleeg­ster

Er liggen heel wat voetstappen van oud-wijkverpleegkundige Ducky Baron (83) in het voormalige pand van de wijkverpleging aan de Meppelerweg in Steenwijk. Al decennia niet meer in gebruik, ooit een komen en gaan van moeders met kinderwagens. Want ook het consultatiebureau was gevestigd op de plek waar sinds begin dit jaar een B&B is gevestigd.