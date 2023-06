Zwembad Dwingeloo tijdelijk dicht vanwege lek

BBB schuift wethouder van lokale partij naar voren als gedeputeer­de Drenthe

De BoerBurgerBeweging in Drenthe schuift een wethouder van een lokale partij in de gemeente De Wolden naar voren als kandidaat-gedeputeerde. Egbert van Dijk (53) is nu nog wethouder voor de partij Gemeentebelangen in De Wolden, ten oosten van Meppel.