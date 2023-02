Alsnog 500 tulpenbollen voor Westervoort; eerdere schenking eindigde in tuin ambtenaren

Een deel van de Liemerse zwembaden komt nu echt in de problemen

DUIVEN - De hoge gasprijzen beginnen hun tol te eisen onder de zwembaden in de Liemers. Duiven zegt vanwege de kosten het huurcontract op met zwemschool Akwaak. Westervoort komt zwembad De Pals te hulp om in elk geval tot 1 april open te blijven, maar de toekomst is onzeker.

4 februari