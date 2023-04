Automobilist rijdt scootmobiel aan in Westervoort: bestuurder gewond naar ziekenhuis

indebuurt.nl Biggetjes kijken, schatzoe­ken op de vlooien­markt en meer: 8 x Arnhemse weekend­tips

Het weekend is in aantocht! Dat betekent voor veel Arnhemmers dat werken en school plaatsmaken voor vertier. Heb je nog geen plannen maar wil je graag iets doen? Bijvoorbeeld naar een kunstexpositie, struinen over de vlooienmarkt of biggetjes kijken in het bos? Hieronder bekijk je wat er in Arnhem te doen is in het weekend van 21, 22 en 23 april 2023.