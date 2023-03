De jongste stemmers van Duiven en Westervoort hebben al gestemd

Duivense Liat Blum is zondag 18 geworden en mocht dus voor het eerst stemmen. Burgemeester Huub Hieltjes had haar uitgenodigd om dat 's ochtends om negen uur samen met hem te doen. Liat: ,,Het is belangrijk om als jongere te gaan stemmen, want wij zijn de toekomst. Door te stemmen heb ik de kans om mee te beslissen”.

In Westervoort was de jongste stemmer, Pasquale de Kok, er zelfs nog eerder bij. Samen met burgemeester Arend van Hout bracht hij zijn stem al uit om kwart over acht. Pasquale werrd gisteren, op dinsdag 14 maart, 18 jaar. Pasquale: ,,De toekomst is van jou, dus vergeet niet om vandaag je stem te laten horen!”

Burgemeester Van Hout heeft in de afgelopen tijd ruim 150 brieven naar jongeren verstuurd die het afgelopen jaar 18 jaar zijn geworden. ,,Zo hopen we dat de opkomst onder de jongeren goed is en dat zij hun stem niet verloren laten gaan", aldus de burgemeester.

Volledig scherm Pasquale de Kok brengt zijn stem uit in tegenwoordigheid van de Westervoortse burgemeester Arend van Dam. © Gemeente Westervoort

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.