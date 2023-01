Dikke week verkeershinder op Westervoortse brug; lichten definitief gerepareerd na koperdiefstal

update Acht betrokke­nen bij mishande­ling met grindtegel in Duiven zijn bekend; nog vier te gaan

DUIVEN - De politie zoekt nog vier jongeren die op 23 oktober vorig jaar twee tieners in Duiven ernstig mishandelden. Het tonen van foto’s in Bureau GLD en in andere media heeft volgens een politiewoordvoerder geleid naar acht personen. Een van hen is getuige, de andere zeven worden door de politie opgeroepen om naar het bureau te komen of worden aangehouden.

7 januari