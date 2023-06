Dochters dolblij met opgefriste Biddle-brug: ‘Portret papa heeft zelfde ondeugende twinkeling in de ogen’

Bidd­le-brug Wester­voort krijgt eindelijk broodnodi­ge opknap­beurt: ‘Op 25 april moet het klaar zijn’

Na jaren voorbereiding en inzamelacties is het eindelijk zover: De Biddle-brug in Westervoort krijgt eind april een nieuwe muurschildering. De vergunning is verleend en het noodzakelijke bedrag is – op een paar euro na – binnen.