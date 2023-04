Editie 6,66 met Grieks en Zweeds metalgeweld tijdens No Sleep Metalfest in Westervoort

Vlucht vertraagd of geannu­leerd en geen overmacht? ‘Vergoeding varieert van 250 tot 600 euro’

De meivakantie is voor velen een goed moment voor een vliegvakantie naar de zon, maar wat als het misgaat? In deze rubriek legt redacteur en onderzoeker Marco van ’t Woudt van de Consumentenbond je rechten als consument uit. Deze week: je vlucht geannuleerd of bagage vermist, wie draait hiervoor op?