Energiecrisis nekt zwembad in Westervoort, dat per 2 april sluit: ‘Het is financieel niet meer op te brengen’

De energiecrisis nekt zwembad De Pals in Westervoort. Het binnenbad sluit op 2 april. Volgens eigenaar Hans Frieling is het financieel niet meer op te brengen om de energierekening te betalen. ,,We hebben met de gemeente geprobeerd een oplossing te zoeken. Helaas is dat niet gelukt.”

Frieling exploiteerde het bad in sportcentrum Sports Planet zeventien jaar. In die tijd hebben duizenden kinderen uit de regio daar hun A-, B- of zelfs C-diploma gehaald. Dat het nu ophoudt, valt Frieling zwaar. ,,Maar we hebben allemaal ons best gedaan. Het lukt gewoon niet meer”, meldt hij op Facebook.

Eerder deze maand nam Frieling samen met wethouder Peter Pennekamp van de gemeente Westervoort een petitie in ontvangst met tweeduizend steunbetuigingen. Gebruikers van het bad wilden sluiting voorkomen en ook de gemeente doneerde in een eerder stadium al 60.000 euro om het bad in elk geval tot 1 april open te houden.

Frieling werpt nu toch de handdoek. In 2021 betaalde hij 70.000 euro op jaarbasis om zijn bad te verwarmen, nu zit hij op liefst 282.000 euro. ‘Wij bedanken jullie als trouwe bezoeker van het zwembad’, schrijft hij op Facebook.

De gemeente Westervoort is verrast. Wethouders Pennekamp en Hans Sluiter hadden dinsdag een gesprek met Frieling en zijn vrouw en deden hen namens de gemeente een voorstel. ,,We boden circa 100.000 euro om daarmee het zwembad in elk geval dit jaar open te kunnen houden. En dan zouden we ondertussen uitzoeken hoe het de jaren erna zou moeten. Maar Hans wilde een financiële garantie van 3 tot 5 jaar en die konden wij hem nu niet geven”, ligt Pennekamp toe.

Het zwembad in Westervoort trekt wekelijks honderden bezoekers. Er wordt zwemles gegeven en diverse sportclubs maken gebruik van het bad. Zo trainen onder andere ZVW ’74, het Arnhemse ESCA, Triathliem en drie duikclubs in Westervoort. Zij zullen een nieuw onderkomen moeten vinden.

Het zwembad in Westervoort luidde halverwege 2022 voor het eerst de noodklok. Frieling sprak toen al met de gemeente en half oktober volgde een gesprek met energieleverancier Vattenfall. De energietarieven waren door de oorlog in Oekraïne tot recordhoogte gestegen. Om kosten te sparen werd het bad iets minder verwarmd en het waterpeil in de baden flink verlaagd. De hoge prijzen doorberekenen aan de gebruiker kon volgens Frieling slechts deels. ,,Verenigingen nemen dan minder uren af en dat wil ik ook niet”, zei hij destijds.

Wethouder Pennenkamp hoopt dat Frieling op zijn besluit terugkomt. ,,We hopen dat hij de door ons uitgestoken hand alsnog aanneemt. Het is misschien tegen beter weten in, maar ik hoop dat hij zich bedenkt. Er krijgen circa 850 kinderen zwemles in Westervoort. Waar moeten die nu naartoe?”

Frieling is ook eigenaar van de aangrenzende sporthal, maar die blijft open.

Volledig scherm Eerder deze maand kregen Hans Frieling en wethouder Peter Pennekamp van de gemeente Westervoort een petitie aangeboden van zwemmers uit Westervoort en de regio die graag zien dat het bad open blijft. © Theo Kock

