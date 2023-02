Gebakken sponzen gevonden in Westervoort? Nee hoor, het is een broodjeaapverhaal

Liever bij de vrouw en kinderen dan mee naar Vitesse

Laatst had ik het er nog met een supporter over, hoe moeilijk het was om als je eens een Vitesse-seizoenkaart over had, om iemand mee te krijgen. ,,Het is gratis”, zei de man, ,,maar ze doen liever iets anders. Bij de vrouw en kinderen zitten bijvoorbeeld, vroeger een reden om juist te gaan. Jammer, want dat betekent dan weer een extra lege plek en daarvan zijn er al genoeg.”