Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Westervoort vandaag

Forse groei van het aantal WOZ-bezwaren in de Liemers; meer dan een verdubbe­ling in twee jaar tijd

Het aantal WOZ-bezwaren in de Liemers is de afgelopen jaren enorm gestegen. Werd er in de vijf gemeenten in 2021 nog 1494 keer een bezwaar ingediend tegen de gemeentelijke waardebepaling van een woning of bedrijfspand, dit jaar zitten we al op meer dan 3500 bezwaren. Dat is meer dan een verdubbeling.