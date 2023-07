Het Duitse geld lonkt voor Daniël, met zijn gitaar op schoot zwaait hij door het raampje

Probleem voor nieuw sportpark in Wester­voort: huizenver­koop nieuwbouw­wijk levert te weinig op

Er doemen problemen op voor de aanleg van een nieuwe sportpark voor vier sportverenigingen aan de Rivierweg in Westervoort. Dat sportcomplex moet betaald worden met de opbrengsten uit de verkoop van huizen in de nieuwe wijk in Westervoort-Noord.