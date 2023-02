Negen duels ongeslagen, maar met derde remise op rij schiet AVW’66 niets op

Voetganger heeft 6 seconden om Arnhemse ‘racebaan’ over te steken en de politiek doet ‘babbel, babbel, babbel’

Het is absurd dat voetgangers bij oversteekplaatsen maar zes seconden de tijd krijgen om over te steken. Dat vindt het Platform Arnhemse Centrumring. Via een zogenoemd burgerinitiatief wil dit platform de gemeenteraad van Arnhem dwingen iets te doen aan de problemen op ‘Circuit Arnhem’, zoals de stadsring wel wordt genoemd.