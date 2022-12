Onderhoud aan Westervoortse straten, pleinen en parkjes wordt 'sober', want ‘middelmatig’ is te hoog gegrepen

Quaco in Rozendaal, landhuizen voor plantageba­zen : dit zijn de sporen van de slavernij in Arnhem

De excuses van premier Rutte voor het slavernijverleden van Nederland maakten deze week veel los, ook in Arnhem. Veel nazaten van tot slaaf gemaakten dringen aan op beter onderwijs over de ‘misdaad tegen de menselijkheid’ van ‘roofstaat Nederland’. Onderzoekers van Erfgoed Gelderland brachten dat verleden dit jaar in kaart. Vijf plekken met een beladen geschiedenis.

