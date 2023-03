Politie Westervoort houdt 35-jarige man na vondst van kilo's henneptoppen in zijn woning

De voorraad van de man werd in de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 maart min of meer per toeval aangetroffen. De politie controleerde op de bewuste avond namelijk de bestuurder van een personenauto. Bij die controle troffen de agenten meerdere goederen aan die bestemd waren voor de kweek van hennep.

In de woning in Westervoort werd vervolgens bijna 5,7 kilogram aan henneptoppen, ruim 80 gram aan hasj en een kleine 1800 euro aan muntgeld in beslag genomen. Hierop is de 35-jarige verdachte aangehouden voor het bezit van softdrugs. Hij is verhoord en zal zich later moeten verantwoorden voor de rechter.