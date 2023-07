Stevige buien met fors onweer in Westervoort vandaag

Man (40) die pink van agente brak na bekeuring voor vissen, blijft in zorginstel­ling

Een 40-jarige verdachte is voor vier mishandelingen, een belediging en een vernieling veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 83 voorwaardelijk. De man verblijft sinds 3 juli al in een zorginstelling waar hij met zorgmachtiging is opgenomen.