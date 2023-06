Vandaag kans op bewolkte dag in Westervoort

Agenten zijn blij dat ze nog leven: zo eindigde illegaal Arnhems bunker­feest in orgie van geweld

Een illegaal feest in een bunker in Arnhem eindigt op 1 januari 2021 in een orgie van geweld. Tijdens het ontruimen van de bunker bekogelen feestgangers de politie met flessen en stenen. Agenten danken God op hun blote knieën dat ze die nacht levend uit de bunker zijn gekomen. Tot boosheid van de feestgangers: juist de politie begon hen agressief op te jagen en knuppelde erop los.