Weer een ongeluk op het gevaarlijkste punt van Westervoort: ‘Als een tunnel de oplossing is, dan moet die er maar komen’

Foto's Sneeuw in maart: delen van Gelderland worden wakker onder wit laagje

Arnhem werd zaterdagochtend wakker onder een dun laagje sneeuw. Na de langdurige sneeuwval van vrijdagavond en -nacht was er vooral in de heuvels in de stad een klein laagje blijven liggen. Dat leidde tot bijzondere plaatjes voor halverwege maart.