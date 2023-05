Acht op de tien 17-plussers in Westerwolde heeft een rijbewijs

Imkers in Assen twijfelen over toekomst na aanhoudend vandalisme

Drie van de vijf imkers op het bijenpark Bos en Golf in Assen twijfelen over hun toekomst na aanhoudend vandalisme, meldt Rob Smeenk van de Bijenvereniging Assen tegen RTV Drenthe. Vorige week werden er bijenkasten in brand gestoken, wat het leven kostte aan duizenden bijen.