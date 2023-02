Drie aanhoudingen na aantreffen drugslab Bellingwolde

Ook derde verdachte steekpar­tij zorginstel­ling Emmen langer vast

De derde verdachte van de steekpartij bij jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen blijft veertien dagen langer in voorarrest. De 19-jarige man werd zaterdag aangehouden en vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Assen, die bepaalde het voorarrest te laten voortduren.

24 januari