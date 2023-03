Gedeeltelijk bewolkt in Westerwolde vanochtend

Kans op zware regen en bewolkt weer in Westerwol­de vanochtend

In de middag gaat de lichte bewolking in Westerwolde over in veel bewolking. Er is kans op hevige regenbuien rond 12 uur. Er wordt een stevige wind uit het westen verwacht die later op de dag af zal nemen, de temperatuur ligt 8 tot 10 graden.