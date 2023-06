Gedeeltelijk bewolkt met lichte regen in Westerwolde vanochtend

Lekker weg in eigen omgeving? Aantal plekken voor kampeer­ders in regio rond Westerwol­de gedaald

Wie wil er nog met de sleurhut naar Italië of Frankrijk rijden, als het in eigen land ook prima vakantie vieren is? Met een gemiddelde maximumtemperatuur in juli en augustus van 22,4 graden en plek voor 6817 kampeerders in de regio Oost-Groningen kan het ook dicht bij huis een heerlijke zomer worden.