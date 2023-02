Gehandicapten in wc geduwd of in sloot gezet: inspectie sluit zorgboerderij na erge misstanden

Zorg in Wedde voor twee mensen ‘onveilig’ volgens inspectie: ‘Cliënten werden respect­loos behandeld’

Zorgaanbieder Aurora Borealis in het Groningse Wedde heeft, op bevel van de gezondheidsinspectie, de zorg aan twee cliënten gestaakt en overgedragen. Het was in hun woongemeenschap ‘onveilig’ voor dit tweetal, meldt de inspectie. De aanbieder kwam kortgeleden al ernstig in opspraak wegens berichten over slechte behandeling van patiënten. Zes medewerkers werden opgepakt. Ze zijn wel weer op vrije voeten.

28 december