Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Westerwolde vandaag

Groningse partijen positief over coalitieak­koord: ‘Sociaalde­mo­cra­tisch idealisme druipt ervan af’

Het coalitieakkoord op hoofdlijnen dat de BBB, Groninger Belang, PvdA en de ChristenUnie in de provincie Groningen vorige week presenteerden, krijgt van de meeste oppositiepartijen overwegend positieve recensies. De voornaamste klacht tijdens een debat in Provinciale Staten was dat er nog veel moet worden uitgewerkt. Maar dat hun inbreng daarbij is gewenst werd verwelkomd, ook door een partij als de PVV.