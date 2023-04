Heldere dag in Westerwolde

Busvervoer Groningen en Drenthe wordt komende jaren flink schoner door nieuwe voertuigen

Vervoersbedrijf Qbuzz gaat maximaal 158 nieuwe elektrische bussen aanschaffen voor het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe. Tussen 2024 en 2026 gaan die bussen vervangen die op een specifiek soort hernieuwbare diesel rijden, laat het bedrijf weten. Volgens Qbuzz rijdt als de vervangingsoperatie is afgerond 90 procent van de bussen in de twee noordelijke provincies zonder uitstoot van schadelijke stoffen.