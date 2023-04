In Westerwolde zwaarbewolkt vanochtend

Vanmiddag kans op zwaarbe­wolkt in Westerwol­de

Vanmiddag wordt het weer in Westerwolde bewolkt met een temperatuur rond de 8 graden. Het weer klaart later op en gaat de temperatuur omlaag tot ongeveer 4 graden. In de avond is er veel bewolking en een matige wind uit het noorden bij maximaal 4 graden.