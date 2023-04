Kans op overwegend bewolkt in Westerwolde vanochtend

Patiënten­fe­de­ra­tie schrikt na bericht Wilhelmina Ziekenhuis: ‘Impact groot voor nabestaan­den’

De Patiëntenfederatie Nederland zegt dat de impact van de gebeurtenissen in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen groot zal zijn voor nabestaanden, patiënten en het ziekenhuispersoneel. ,,Bij zo’n nieuwsbericht slaat de schrik je om het hart”, zegt een woordvoerder. Hij reageert op het OM, dat donderdag meldde dat er een verpleegkundige van het ziekenhuis is aangehouden omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van meerdere patiënten op de corona-afdeling.