Rijdende auto vliegt in brand in Nieuw-Schoone­beek: bestuurder weet voertuig op tijd te verlaten

Zaterdagmiddag is er op de Dr. IR H A Stheemanstraat in Nieuw-Schoonebeek een rijdende auto auto in brand gevlogen. De bestuurder wist het voertuig net op tijd te verlaten.