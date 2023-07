Stevige buien met een enkele keer onweer in Westerwolde vandaag

Drenthe wil 4,5 miljard uit stikstof­fonds

Drenthe wil in totaal 4,5 miljard euro uit het stikstoffonds om in de provincie maatregelen te nemen om de stikstofdepositie terug te dringen. Dinsdag vroeg het provinciebestuur vast 476 miljoen euro uit het transitiefonds om volgend jaar en in 2025 maatregelen te kunnen nemen.