Temperatuur stijgt in Westerwolde

Vanochtend kans op zwaarbe­wolkt weer in Westerwol­de

’s Ochtends valt er lichte sneeuw in Westerwolde rond 6 uur. Later op de dag, rond 15 uur, maakt de sneeuw plaats voor hevige regenbuien. Er wordt een zwakke wind uit het noordoosten verwacht die later op de dag toeneemt.