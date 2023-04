Vanochtend kans op bewolkt in Westerwolde

BBB Drenthe wil zware dossiers controver­si­eel laten verklaren

BoerBurgerBeweging (BBB) in Drenthe wil voorkomen dat het demissionaire college van Gedeputeerde Staten over het eigen graf heen regeert op voor de nieuw gekozen partij belangrijke dossiers. ,,We gaan een motie indienen om voor de BBB belangrijke dossiers, zoals stikstof en het inruilen van landbouwgrond voor wensnatuur, controversieel te verklaren,” kondigde BBB-fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder woensdag aan tijdens het duidingsdebat van de nieuwe Provinciale Staten in Drenthe.