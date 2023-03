Vanochtend kans op zwaarbewolkt weer in Westerwolde

Wisselend beeld in regionaal openbaar vervoer door staking

Door een staking in het openbaar vervoer rijden regionale vervoerders donderdag erg wisselend. In het noorden van het land rijden de treinen van Arriva wel, net als treinvervangende verbindingen tussen Groningen en Leer en Maastricht en Heerlen, maar in het oosten van het land rijden er van Arriva en Keolis helemaal geen treinen. Ook bij de bussen is het beeld per regio anders.