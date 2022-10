1,2 miljoen cash, wapens en dure horloges gevonden bij doorzoekingen, twee mannen opgepakt

met video Achtervol­ging en inval in hotel: internatio­naal gesigna­leer­de verdachte is arrestatie­team te slim af

Een arrestatieteam is dinsdagavond een hotel in Rijswijk binnengevallen in verband met een zoekactie naar een internationaal gesignaleerde verdachte. Eerder op de dag was er voor de zoekactie ook al een wilde achtervolging in het centrum van Den Haag. Agenten hebben daar een auto klemgereden, maar de inzittenden wisten te ontsnappen.

11:22